Kovid-19 dünyaya oradan yayılmıştı! Çin Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden açıldı

Yaklaşık 1 sene gibi bir süredir koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurdu. Korkunç virüs nedeniyle bugüne kadar 1 buçuk milyondan fazla insan öldü. Virüs Çin'in Vuhan kentindeki pazardan dünyaya yayılmıştı. Aşı çalışmaları ile tünelin sonunu göründü ancak Vuhan'da kurulan pazardan gelen görüntüler bir kez daha endişelendirdi. İşte gelen o görüntüler...