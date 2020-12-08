Kovid-19 dünyaya oradan yayılmıştı! Çin Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden açıldı
2019'un Aralık ayında koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokağa kurulan hayvan pazarı yeniden açıldı. Pazardaki görüntüler endişelendiren cinsten...
Yaklaşık 1 sene gibi bir süredir koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurdu. Korkunç virüs nedeniyle bugüne kadar 1 buçuk milyondan fazla insan öldü. Virüs Çin'in Vuhan kentindeki pazardan dünyaya yayılmıştı. Aşı çalışmaları ile tünelin sonunu göründü ancak Vuhan'da kurulan pazardan gelen görüntüler bir kez daha endişelendirdi. İşte gelen o görüntüler...
Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde duruldu.
Görüntüler endişelendirdi
Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasalara işaret etmişti. Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.
Hijyen kurallarına dikkat etmediler
Küresel salgınının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından Vuhan'da bir sokak pazarında yerel atıştırmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı.Satıcıların, pazarda balıkları satışa hazırladıkları alanda hijyen kurallarına dikkat etmemesi göze çarptı.