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Hindistan'ı koronavirüs bitmeden gizemli hastalık vurdu! Kanlarından kurşun çıktı

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir kişinin ölümüne ve en az 500 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan 'gizemli hastalığa' yakalanan bazı kişilerin kanında kurşun ve nikel partikülleri bulundu.

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Hindistan'da bir kişinin ölümüne ve en az 500 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan 'gizemli hastalık' nedeniyle tedavi gören bazı kişilerin kanında kurşun ve nikele rastlandı. Andhra Pradesh eyaletinin Eluru kentinden yetkililer, hastaların bilinç kaybı yaşadığını ve nöbet geçirdiğini söyledi.

Eyalet Başbakanı YS Jaganmohan Reddy'nın ofisinden yapılan açıklamada, Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (AIIMS) 10 hastadan aldığı kan örneklerinde kurşun ve nikel partikülleri bulduğu belirtildi. Test edilmek üzere Delhi'ye yirmi kan örneği daha gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 505 kişiden 300'ü taburcu edildi

'Gizemli hastalık' hastaneye kaldırılan 505 kişiden 300'ünün taburcu edildiğini kaydedildi. Yetkililer, ilk etapta şikayetlerin şebeke suyundan kaynaklandığından şüphelendiklerini ancak Delhi'de yürütülen çalışmalarda toplanan su örneklerinde kurşun veya nikel tespit edilmediği aktardı.

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