Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Sare Davutoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.