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Temel Karamollaoğlu: Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar

Anadolu Ajansı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar." dedi. 

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

2021 bütçesinde faize ayrılan miktarın 179,5 milyar lira olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, yatırımlara 103,7 milyar, tarıma ise 22 milyar lira bütçe ayrıldığını öne sürdü.

Bütçeyi eleştirdi

Bütçede "dertli" ve "gariban" insanların olmadığını iddia eden Karamollaoğlu, "Bu bütçede, Sivas'ta 500 liralık yardım için metrelerce kuyruk oluşturanlar yok. Saraçhane'de bir tas sıcak çorba için kuyruğa giren yüzlerce gariban yok. Asgari ücretle çocuğunu okutmaya ve evini geçindirmeye çalışanlar yok. Bu bütçe Türkiye'nin dertlerine derman olan bir bütçe değil. Türkiye yok bu bütçenin içinde." ifadelerini kullandı. 

"Asgari ücretten vergi alınmasın"

Asgari ücret görüşmelerinin çalışanın aleyhine tecelli edecek gibi göründüğünü öne süren Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar."

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de zirve yaptığını belirten Karamollaoğlu, "Neden sadece aşıyı Çin'den alıyoruz? Bunu kaça alıyoruz? Neden şeffaflık yok?" diye sordu. 

Telefonlarının dinlendiğini iddia etti

Telefonlarının dinlendiğini ileri süren Karamollaoğlu, saklayacak bir şeylerinin olmadığını ve dinlenmekten çekinmediğini savundu.

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