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İyi haberi halk sağlığı başkanı verdi! Ordu'da Kovid-19 vaka artışı kısmen kontrol altında

ORDU Halk Sağlığı Başkanı Fatih Aydın, kentte alınan tedbirlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının biraz durulduğunu, kısmen de olsa kontrol altına alınabildiğini söyledi.

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Fatih Aydın, Ordu'da son dönemde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını, sosyal mesafenin ihlal edildiği durumların artışın temel sebebi olduğunu belirtti.

Taziye evlerine yapılan ziyaretlerin daha önce vaka sayılarını artırdığına dikkati çeken Aydın, bu durumun artık ev ziyaretlerine dönmeye başladığının altını çizdi.

Aydın, komşuluk ilişkileri, misafirlik, özellikle de yatılı misafirliğe gitmelerin fazla karşılarına çıkmaya başladığına işaret ederek, "Bunun dışında aynı iş yerinde kapalı ortamda uzun süre birlikte kalanlardan dolayı da vaka sayılarında artış görüyoruz." dedi.

"Biraz duruldu"

Vaka artışının dünya genelinde devam ettiğini vurgulayan Aydın, Ordu'da şu sıralar alınan tedbirlerle birlikte vaka artışının biraz durulduğunu, kısmen de olsa kontrol altına alınabildiğini aktardı.

Aydın, alınan tüm önlemlere rağmen tehdidin sürdüğünü dile getirerek, Sağlık Bakanlığının gönderdiği yeni genelgeler doğrultusunda yeni vakaların çıkmaması amacıyla ekiplerin ellerinden geleni yaptığını  ifade etti.

"Risk altında bir iliz"

Ordu'nun yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu belirten Aydın, "65 yaş üzeri vatandaşımız Türkiye ortalamasından bir miktar daha fazla. Oran olarak yaklaşık 1,5 katı. Dolayısıyla risk altında bir iliz. Bu nedenle yoğun bakımlara yatış oranları otomatik olarak artıyor." diye konuştu. 

Aydın, kent genelinde yoğun bakım yatak sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, 91 yeni yoğun bakım yatağı açıldığını, bir hafta içinde 139'unun daha açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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