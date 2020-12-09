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Tarihçi İlber Ortaylı'dan futbolcuları kızdıracak sözler!

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, “Bi’ Sorum Var!” programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti. 11 yaşındaki çocuğun futbolcu olmak istiyorum sözlerine Ortaylı, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” dedi.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bi’ Sorum Var!” programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti.

11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran ünlü tarihçi, “Futbolcu olmak istiyorum,” cevabı karşısında, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunda bulundu.

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