4 tehlikeli ilden biri İzmir'den güzel haber! Vakalar yüzde 25 azalmış

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, "Son haftada vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada 4 ilde durumun kritik olduğunu belirtip bu iller arasında İzmir'i de saymıştı.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının 30 Ekim'de yaşanan deprem ile yükselişe geçtiğini ancak son bir haftada alınan tedbirlerle yeni vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma gözlendiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada, "Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor" demişti. Bakan Koca, "İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir vaka sayısında ikinci sıradaydı

Kendisine de Covid-19 teşhisi konan, evinde gördüğü tedavi ile 1 Aralık'ta sağlığına kavuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in pandeminin başladığı mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer aldığını belirtti. Bu dönemde alınan önlemlerin sonuç verdiğini ve depremin yaşandığı 30 Ekim'e kadar vaka sayılarının kent genelinde kontrol altına alındığını aktaran Köşger, şöyle devam etti:

Depremden sonra vaka sayısında patlama yaşandı

"İzmir'de depremden sonra tahmin ettiğimiz gibi vaka sayılarında bir patlama yaşandı. Vatandaşlarımız depremden önce riayet ettiği maske, mesafe ve hijyen kurallarına depremden sonra o şok ile riayet edemedi. Testi pozitif olanlar ve izolasyonda olması gereken kişiler, depremin etkisiyle sokağa çıktı. Bunun etkisiyle, kentte vaka sayıları da rakamlar aritmetik olarak 5'e katladı."

Son hafta yüzde 25 azalma oldu

"Vatandaşların alınan önlemleri riayet etmesiyle şu an inişe geçti. Son haftada vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu. Bunun geçici mi yoksa kalıcı bir düşüş mü olduğunu perşembe gününe kadar gözlemleyeceğiz. Tabii bu rakamların azalmasında sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler de etkili oldu. Ben bu konuda bize destek olan tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum."

Yatak ve yoğun bakım sayımız yeterli

"Kent genelinde bulunan hastanelerimizde yatak sayımız ve yoğun bakım sayımız yeterli" diyen Vali Köşger, "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83 civarında. 550 ventilatör cihazımız var. Bunlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 oranında" dedi.

Ayağa kalkacak hal bırakmıyor

Covid-19'a kendisinin ve eşinin de yakalandığını belirten Köşger, şunları kaydetti: "Her bünyede farklı semptomlar gösteriyor. Bizde de klasik ateş, eklem ağrısı gibi rahatsızlık verdi. Bu hastalık sizi rahat bırakmıyor. Ayağa kalkacak hal bırakmıyor. Çok şükür biz evde aldığımız tedaviyle atlattık ama herkes çok dikkatli olsun. Hala ölümcüllüğü devam ediyor. Hastalık mutasyona uğradı, hafif atlatılıyor deniyor. Bu spekülatif şeydir. Bunlara itibar edilmemesi lazım. Herkes önerilen kurallara uymalı. Hayatımızı yeni normale göre dizayn etmeliyiz."