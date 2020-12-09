Mesrur Barzani'den 'PKK' açıklaması: Kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini belirterek "sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" açıklaması yaptı.

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IŞİD'in Ezidi kenti olan Sincar'a girmesi sonrası kente yerleşen PKK'nın Şengal Anlaşması kapsamında bölgeden çekilmesi konuşulurken IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi"

Başkent Erbil’de basın toplantısı düzenleyen IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, kentteki son durumla ilgili "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" açıklaması yaptı.

"Malesef hala yasal olmayan güçler bölgede bulunuyor"

Başbakan Mesrur Barzani, Şengal Anlaşmasının kapsamında bölgeden çıkarılması gereken güçlerin hala yerinde olduğunu belirterek, “Malesef hala yasal olmayan güçler bölgede bulunuyor ve bu konuda sorumluluk Bağdat hükümetine düşüyor” dedi.