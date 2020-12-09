Her detayı korkunç! Adana'da akşam eşine işkence yaptı sabah ise...

Kendisini banyoya kapattı: Artık dayanamayan genç kadın, 3 aylık evliyken kayınbabası M.D.'ye yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine kayınpeder gelinine, "Elin çıktı da kolların mı koptu, dudakların çatladı da dişlerin mi döküldü" dedi. Kayınbabasından da yardım alamayan genç kadın, 6 ay daha sabretti. 9 aylık evliyken İlknur D., nişanlanmalarının yıldönümünde nişan kıyafetini giymek istedi. Buna sinirlenen kocası genç kadını boğmaya çalışıp darp etti. Kendisini banyoya kapatan kadın, havalandırmada penceresinden komşularından yardım istedi. Komşular ise geldiğinde M.E.D., "İlknur kendisine zarar veriyor. Ben onu çok seviyorum" diyerek olayı geçiştirdi.