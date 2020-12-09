Her detayı korkunç! Adana'da akşam eşine işkence yaptı sabah ise...
ADANA'da evlendikten sonra 1 yıl boyunca eşinden şiddet gören ve düğünde takılan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları eşinin ailesi tarafından alınan İlknur D.'nin anlattıkları kan dondurdu.
Kuran kursunda öğreticilik yapan İlknur D. (29), 2015 yılında M.E.D. (29) ile evlendi. Eşinin görevi gereği Ankara'ya giden İlknur D., iddiaya göre evliliğin 40'ıncı gününden sonra şiddet görmeye başladı. Önceleri tokat atıp eşine zarar veren M.E.D. daha sonra işe gitmeden önce eşini dövmeye ardından da eşinin üzerine kapı kilitleyip telefonunu almaya başladı.
Genç kadın ise kocasının inşaat işçisi babasını ve kardeşlerini öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle şiddeti hep gizledi. Ayrıca evlenirken düğünde takılan altınları ise M.E.D., Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir bankaya kendi adına hesap açarak yatırdı.
Kendisini banyoya kapattı: Artık dayanamayan genç kadın, 3 aylık evliyken kayınbabası M.D.'ye yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine kayınpeder gelinine, "Elin çıktı da kolların mı koptu, dudakların çatladı da dişlerin mi döküldü" dedi. Kayınbabasından da yardım alamayan genç kadın, 6 ay daha sabretti. 9 aylık evliyken İlknur D., nişanlanmalarının yıldönümünde nişan kıyafetini giymek istedi. Buna sinirlenen kocası genç kadını boğmaya çalışıp darp etti. Kendisini banyoya kapatan kadın, havalandırmada penceresinden komşularından yardım istedi. Komşular ise geldiğinde M.E.D., "İlknur kendisine zarar veriyor. Ben onu çok seviyorum" diyerek olayı geçiştirdi.
Seni çok seviyorum: Artık dayanamayan genç kadın, eşi işe gittiğinde evden kaçarak uçakla Adana'ya ailesinin yanına geldi ve darp raporu alıp ardından da ailesine bütün yaşadıklarını anlattı. Aile büyüklerinin araya gelmesiyle ve M.E.D.'nin altınları geri eşine vermesiyle çift barışarak Ankara'ya döndü. Çift evine gittikten sonra eşi yine onu dövmeye ayrıca aç bırakmaya başladı. Öte yandan, akşam eşini döven M.E.D., sabah ise evin her tarafına, 'Seni çok seviyorum' yazılı not kağıtları yapıştırdı.