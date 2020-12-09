BIST 1.355
DOLAR 7,83
EURO 9,49
ALTIN 467,66
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 1.348,40 puana yükselirken aynı zamanda 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Abone ol

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,51 puan artışla 1.348,40 seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 13 milyar 400 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık ve holding endeksi kazandırdı 

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile iletişim oldu.

ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı gündemde 

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mesrur Barzani'den 'PKK' açıklaması: Kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi
Temel Karamollaoğlu: Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu aday olacaksa partisi için isabetli olur
Aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Zehra Zümrüt Selçuk'tan Kovid-19 tedavisi açıklaması: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz
Son dakika Merkel'den kritik AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
Tarihçi İlber Ortaylı'dan futbolcuları kızdıracak sözler!
İstanbul'da TIR yolcu otobüse arkadan çarptı: Yaralılar var
4 tehlikeli ilden biri İzmir'den güzel haber! Vakalar yüzde 25 azalmış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'a başsağlığı ziyareti
Hatay'da yol kenarında görenler şok oldu! Soruşturma başlatıldı
İsmail Türüt'ün boşandığı eşi Ayşe Türüt kimdir çocukları
Yorumlar