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İngiliz CEO 1 milyar sterlin değerindeki hissesini 74 personeline hediye etti

İngiliz teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu ve CEO'su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini personellerine hediye etti.

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Hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter de bulunuyor.

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki CEO Matt Molding, "Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" açıklaması yaptı.

"Hisseler yüzde 100 oranında hediye"

CEO Matt Molding, açıklamasında şunları kaydetti: İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik.

Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

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