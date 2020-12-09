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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde atama kıyağı son buldu Karakuş görevden alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Muhittin Böcek'in hastalığı döneminde Genel Sekreter Yardımcılığı atanan Hüseyin Karakuş, görevden alındı. Karakuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu için kamuoyunda 'kıyak atama' şeklinde yorumlanmıştı.

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24 Kasım’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, görevden alındı. Başkan Muhittin Böcek’in dün makamına oturmasının ardından Karakuş’un görevine son verdi.

Karakuş'un kızı, Onursal Adıgüzel'in danışmanı

Hüseyin Karakuş, Başkan Muhittin Böcek hastanedeyken, Böcek'e rağmen atanmıştı. Karakuş'un kızı da Onursal Adıgüzel'in TBMM'de resmî danışmanı... Böcek, göreve başlar başlamaz, kendisine rağmen yapılan atamayı ortadan kaldırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karakuş'u Böcek'e önermiş, bu isteği Böcek tarafından reddedilmişti.

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