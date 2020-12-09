Soru sordu eczacıdan dayak yedi Kocaeli'de dedesi yaşında adamı kaldırıma fırlattı

Soru sordu darbedildi: Daha sonra evine giden Keskin 7 Aralık Pazartesi günü farklı bir eczaneye giderek ilaçları satın aldı. Ardından kendisine ilaçları vermeyen eczaneye giden Keskin, farklı bir eczanenin kendisine ilaç verdiğini belirterek çalışanlara neden kendisine ilaç vermediklerini sordu.