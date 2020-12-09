Soru sordu eczacıdan dayak yedi Kocaeli'de dedesi yaşında adamı kaldırıma fırlattı
KOCAELİ'de eczane çalışanı, yaşlı adamı dövdü. 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin isimli vatandaş, eczaneden dışarı darbedilerek çıkarıldı. Tepki çeken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çenedağ Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin, öksürük şikayeti ile gittiği hastanede kendisine alınması istenilen ilaçları almak için evinin yakınında bulunan eczaneye gitti. Eczanede görevli çalışan verilen kağıtla ilaçları alamayacağını söyledi.
Soru sordu darbedildi: Daha sonra evine giden Keskin 7 Aralık Pazartesi günü farklı bir eczaneye giderek ilaçları satın aldı. Ardından kendisine ilaçları vermeyen eczaneye giden Keskin, farklı bir eczanenin kendisine ilaç verdiğini belirterek çalışanlara neden kendisine ilaç vermediklerini sordu.
Eczane çalışanlarından Velit Kaya isimli çalışan ile Keskin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Velit Kaya, Keskin’i kolundan tutarak dışarı fırlattı. Kaya daha yere düşen yaşlı adamı ellerinden tutup kaldırıma doğru itti.
Fenalık geçirdi: Olayın ardından fenalık geçiren Keskin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Keskin daha sonra polis merkezine giderek Velit Kaya isimli çalışandan şikayetçi oldu.