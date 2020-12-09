Ankara'dan acı haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

ANKARA'da 11 gün önce görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Metin Gülmez tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım'da, uygulama noktasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülmez, bugün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Gülmez için taziye mesajı yayımladı. Aktaş mesajında, "28.11.2020 tarihinde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Metin Gülmez, uygulama görevi esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.