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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Balıkesir'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de incelemelerde bulundu.

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Bakan Kurum, kente gelişinde Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti'li milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin çevresindeki düzenlemeleri inceleyen Kurum, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gar Kavşağı mevkisine geçen Kurum, yol ve çevre düzenlemelerine ilişkin inceleme yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Çamlık Rekreasyon Alanı'nı da gezen Kurum, konuyla ilgili yapılan sunumu dinledi. Beraberindekilerle şehir merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi çevresindeki düzenlemeleri de inceleyen Kurum, caminin bahçesine protokol üyeleri ile çınar ağacı fidanı dikerek can suyu verdi. Kurum, dikilen çınarın yüzyıllar boyunca caminin bahçesinde kalması temennisinde bulundu.

Ardından cami çevresinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, bir ayakkabı boyacısına ayakkabılarını boyattı.

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