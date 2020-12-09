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Mustafa Sarıgül partinin kuruluş tarihini açıkladı

İhlas Haber Ajansı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Aralık'ta partilerini kuracaklarını açıkladı.

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Sarıgül, Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) "Marmara ve Trakya Genişletilmiş Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, düne kadar hareket olduklarını, 20 Aralık'ta ise "bereket" olacaklarını belirtti.

Ülkeyi kucaklayan, "bayrak, toprak ve hudut birliği" diyen hareketin yola çıktığını aktaran Sarıgül, başarı şansı yüksek projeler geliştireceklerini ifade etti. 

Sarıgül, "kolay işten kahraman çıkmayacağını" dile getirerek "Dostların ve dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı, ülkemizin en huzurlu ve demokratik partisi biz olacağız." dedi.

Demokrasi, özgürlük ve adalet için çok çalışacaklarına değinen Sarıgül, şunları kaydetti: 

"Dünya insanlığa saygı ve yoksullukla mücadele günü olan 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz. TDH, Atatürk ilkelerini koruyan, cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk değerlerine saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir. Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar Amerika ve Rusya 45 yıl boyunca Soğuk Savaş döneminde dünyayı sağ mı sol mu diye ikiye böldü. TDH değerlendirmesini yaptı ve sol ya da sağ bir parti değildir. Evrensel hukuk değerlerine uyan ve insanım diyen, herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir."

Toplantıda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'dan katılımcılar yer aldı. 

Sarıgül, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna Sarıgül, "Biz TDH olarak diğer siyasi parti genel başkanlarının konuşmalarını kendi takdirlerine bırakıyoruz." yanıtını verdi. 

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