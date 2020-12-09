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Haftasonu alkol yasağı 2020 hangi saatlerde satış yasak?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği uyarı yazısına göre artık haftasonu alkol satışı yapılmayacak. Haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde 10.00-17.00 arasında açık olan market ve bakkallarda alkol satışı yapılmayacak. İşte alkol satış yasağı saatleri

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Alkol satışı yasaklandı mı, haftasonu alkol ne zaman satılacak araştırması merak edildi. İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği uyarı yazısına göre 81 ilde bulunan market ve bakkallarda artık alkol satışı yapılmayacak. 

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı haftasonunda, 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market ve kuru yemişçi gibi yerler alkol satamayacak.

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması” uyarı yazısı gönderildi. Bakanlık yetkilileri yasak kararının, haftasonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle oluşacak haksız rekabetin önlenmesi için alındığını belirtti.

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