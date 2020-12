Ronaldo: Messi'yi hiçbir zaman rakip görmedim

Cristiano Ronaldo, kendisi ile sık sık kıyaslanan Lionel Messi ile olan dostluğunu vurguladı ve "Messi'yi hiçbir zaman rakip görmedim" dedi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına Barcelona karşısında çıktı. İtalyan temsilcisi rakibini 3-0 yendi ve grubunu lider bitirdi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo maçın ardından, "Burada 3-0 kazanmanın imkansız olduğunu biliyorduk. Ama çok iyi oynadık. Maçın kilit noktası oyuna girememeleriydi. Barcelona ve Messi, yaşadıkları bu durumu atlatacaklardır" dedi.

''Kendimi çok iyi hissediyorum''

Galibiyet için, "Büyük bir takıma karşı böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" diyen Cristiano Ronaldo, "Camp Nou'da 3 gol attığınızda, grubu lider olarak bitirmeyi hak ettiğinizden hiç şüpheniz olmasın. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefleriniz size güven verir. Bu sezon takvim çok sıkışık ve yüksek seviyeyi korumak her zaman zordur. Çok maç var, takım arkadaşlarımla bu maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Onunla her zaman samimi ilişkilerim oldu"

Kendisi ile sürekli kıyaslanan Lionel Messi için ise Ronaldo, "Onunla her zaman samimi ilişkilerim oldu. Onunla 12,13 veya 14 yıl ödül seramonilerini paylaştık. Onu hiçbir zaman rakip görmedim. O her zaman takımı için en iyisini yapmaya çalıştı, ben de öyle. Onunla sürekli iyi ilişkimiz oldu. Leo'ya sorarsanız, size aynı şeyi söyleyecektir. Bununla yaşamak oldukça keyifliydi, bu benim için büyük ayrıcalık" ifadelerini kullandı.