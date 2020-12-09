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50 ilde harekete geçilmişti! FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 250’ye yükseldi. Firari 45 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlar ile FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlk günde 204 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen şüpheliler arasında KKTC ile başka ülkelerde görev yapan personel olduğu belirlenirken, ekipler, dün saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 50 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 204 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonun devamında 46 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı.

Koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki yakalama kararları iptal edildi

Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 250'ye yükselirken, koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki yakalama kararları iptal edildi.

Firari 45 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

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