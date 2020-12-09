Dilenen kişiye "git çalış" dedi; bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL'da dilenen kişiyi, "Ben gurbetteyim, çalışıyorum. Sen dilenmeye utanmıyor musun, git çalış" diyen Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Maltepe, Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, mahalle esnafından dilencilik yaparak geçinen Bedir G. alkol almak için tekel bayisine geldi. Aynı tekelde kuryelik yapan Olchinov (31), Bedir G.(27)'ye "Ben memleketimden geldim. Gurbetteyim, çalışıyorum. Sen gelmiş para istiyorsun, hiç utanmıyor musun?' Git çalış" dedi.

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bedir G., Olchinov'a bıçakla göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Burhanjan Olchinov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri arkadaşının evinde kaldığını tespit ettiği Bedir G.'yi saatler sonra Maltepe'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan şüphelinin bıçağı savurma anları ve tekelde bulunan kişilerin saldırganı durdurmak için çöp fırlattıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı