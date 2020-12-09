BIST 1.354
DOLAR 7,80
EURO 9,44
ALTIN 464,97
HABER /  YEREL

Dilenen kişiye "git çalış" dedi; bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da dilenen kişiyi, "Ben gurbetteyim, çalışıyorum. Sen dilenmeye utanmıyor musun, git çalış" diyen Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abone ol

Olay, Maltepe, Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, mahalle esnafından dilencilik yaparak geçinen Bedir G. alkol almak için tekel bayisine geldi. Aynı tekelde kuryelik yapan Olchinov (31), Bedir G.(27)'ye "Ben memleketimden geldim. Gurbetteyim, çalışıyorum. Sen gelmiş para istiyorsun, hiç utanmıyor musun?' Git çalış" dedi.

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bedir G., Olchinov'a bıçakla göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Burhanjan Olchinov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri arkadaşının evinde kaldığını tespit ettiği Bedir G.'yi saatler sonra Maltepe'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay anı kamerada
Öte yandan şüphelinin bıçağı savurma anları ve tekelde bulunan kişilerin saldırganı durdurmak için çöp fırlattıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

SON DAKİKA HABERLERİ
50 ilde harekete geçilmişti! FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu
Rumen medyası açıkladı! Irkçı hakemle ilgili şok gerçek
KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu! İşte yeni kabinedeki isimler
Ticaret Bakanlığı yazı gönderdi: +18 ibaresiyle satışa sunulacak
Tarihçi İlber Ortaylı'dan futbolcuları kızdıracak sözler!
Mesrur Barzani'den 'PKK' açıklaması: Kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi
ÖNCEKİ HABERLER
Somer Sivrioğlu çocukları kaç yaşındalar Somer Şef kızı ve oğlu
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Putin'e dil döktü! Lütfen yardım edin!
Irkçı hakemden savunma: Beni tanıyan herkes öyle olmadığımı bilir
Rıdvan Dilmen: Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi
Sivas'ta kiralanan aracı takip sistemiyle buldu! Görünce şaşkına döndü
Özel kreşler ne zaman açılacak son haber Ziya Selçuk açıklaması
Yorumlar 2 yorum