Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Putin'e dil döktü! Lütfen yardım edin!

ERMENİSTAN Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşadıkları yenilginin ardından, Putin'den yardım talebinde bulunan bir mektup yazdı. Mektubunda taraflar arasında yeni anlaşmazlıkların doğabileceğini söyleyen Sarkisyan, Rusya'dan çözüm için yardım istedi.

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Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiden sonra soluğu yeniden Rusya'da aldı. Savaş süreci boyunca Moskova'dan istedikleri desteği bulamayan Erivan yönetimi, Putin'e ithafen bir mektup yazdı. Mektubu yazan ise Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın çizilmesine destek olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebinde bulunan bir mektup gönderdi.

"Lütfen yardım edin''

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Putin'e ithafen kaleme aldığı mektubunda Rus liderden bizzat yardım istedi. Sarkisyan "Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar var. Yeni bir gerilim yaşanmaması için size ihtiyacımız var, Lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Yeni anlaşmazlıklara karşı destek talebi

Sarkisyan Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımlarından dolayı Putin'e teşekkür ettiği mektubunda sınır belirleme nedeniyle taraflar arasında yeni anlaşmazlıkların çıkma riskinin bulunduğunu söyleyerek Putin'den destek talebinde bulundu.