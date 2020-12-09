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CHP'li Murat Emir'den 'Çin aşısı' iddiası: AK Parti’li siyasilerle yakınlarına yapılıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin aşısının Türkiye’ye geldiğini ve 10 gündür AK Parti’li siyasilerle yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı iddiasını gündeme getirdi.

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Çin’le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin geçtiğimiz hafta TBMM’ ye yazılı soru önergesi sunarak, sözleşmenin detaylarını soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'li Vekil Murat Emir; Çin aşısının, dün aşı programını başlatan İngiltere’den önce Türkiye’ye getirildiğini öne sürerek, şunları belirtti:

"10 gündür Türkiye’de"

Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu.

Aşı 10 gündür el altından AK Parti’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile.

"Bakanlığın süreci neden kapalı götürdüğü ortaya çıktı"

Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.

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