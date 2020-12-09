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UEFA, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalına müfettiş atadı

İhlas Haber Ajansı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Başakşehir arasındaki maçta yaşanan ırkçılık olaylarını araştırmak için 'müfettiş atandığını' duyurdu.

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UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçından yaşanan ırkçılık olayı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok" açıklamasını yapmıştı. İlk net adım atıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA, 'Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan olayları araştırmak için müfettiş atanmıştır' ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

PSG ile Medipol Başakşehir arasında gerçekleşen karşılaşmada 4. hakem Coltescu Webo'ya yönelik ırkçı ifadeleri maçın durmasına yol açtı.  Coltescu'nun, Webo için "Şuradaki siyah olan" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. 

Hakemin ifadelerine tepki gösteren Demba Ba ise kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise hem PSG, hem de Başakşehir oyuncuları soyunma odasına çekilince maç iptal edilmişti. Maçın, dört hakemin de değişmesiyle 9 Aralık Çarşamba günü 20.55'te kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

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