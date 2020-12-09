Mahsun Kırmızıgül FETÖ davasında tanık! 'Mübariz Gurbanoğlu'ndan FETÖ'cü çıkmaz'

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül tanıklık yaptı. Kırmızıgül, "Mubariz Bey bu ülkeyi çok seven, gelirini bu ülkeye harcayan vatanperver bir adamdır. Bu işleri duyunca çok şaşırdım. Mezhep olarak Şii bir insandan kimse FETÖ'cü çıkaramaz" dedi.

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İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün de aralarında bulunduğu bazı tanıkların bilgisine başvuruldu. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.

Gizli tanıklar dinlendi

Duruşmada, savcılık soruşturması sırasında beyanları alınan gizli tanıkların dinlenileceği belirtilirken, Gurbanoğlu'nun avukatları, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle gizli tanık dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

SEGBİS'le görüntüleri buğulanan ve sesleri değiştirilen gizli tanıklardan YGT1903, Gurbanoğlu'nun iş yaptığı İhsan Kalkavan'ın 17-25 Aralık soruşturmaları sürecinde ortadan kaybolmasının ardından Ketenci Hukuk Bürosu'na maddi yardımda bulunduğunu ve bu hukuk bürosunun FETÖ'ye yardım amacıyla paravan olarak kullanıldığını öne sürdü.

'15 Temmuz akşamı neler oldu?'

Gizli tanıklardan HBVK2020, 15 Temmuz 2016 günü saat 13.00 gibi Gurbanoğlu'nun teknesiyle Bodrum'dan denize açıldıklarını ve daha bir gün önce 5 günlük bir tekne gezisinden döndükleri için bunun normal bir açılma olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Gemide Mubariz Bey de vardı. Yunan karasularına geçtik, bir koyda demirledik ve denize girdik. Saat 18.00 gibi Mubariz Bey kamerasına gitti. Saat 23.00'te kamarasından çıktı, darbenin olduğu saatti. O saate kadar gemideki hiç kimsenin darbeden haberi yoktu. Sonra bir telefon geldi, telefonla herkes öğrendi ve panikledi. Mubariz Bey'e haber verildi. 'Telaş yapmayın, her şey kontrol altında, bir sorun yok.' diye konuştu. Daha sonra herkes ailelerini aramaya başladı. Neden dönmediğimize bir anlam veremedik. Ertesi gün saat 15.00 gibi Bodrum'a geri döndük."

'Rıza Sararf ile bir kaç kez birlikte gördüm'

Duruşmada dinlenilen ve aynı teknede bulunduğunu belirten gizli tanık YSP20DMN, "Darbe girişimini duyan herkes paniğe kapıldı. İlk başta saldırıları gördük. Darbe başarılı olmuş gibiydi. Mubariz Bey'in, 'Ben zaten hocaefendiyi severim.' sözünü duydum. Ertesi gün de döndük." diye konuştu. Bu tanık Mubariz Gurbanoğlu ile Rıza Sarraf'ı da birkaç kez yan yana gördüğünü ve ofisine gidip geldiğine şahit olduğunu dile getirdi.

Bu sırada duruşma savcısı sağlık problemi yaşadığını belirterek ara verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yeni bir savcı geleceğini belirterek, duruşmaya bir süre ara verdi.

Mahsun Kırmızıgül, Mübariz Mansimov için sosyal medyadan da paylaşım yapmıştı.

Mahsun Kırmızıgül: Ondan FETÖcü çıkmaz

Aranın ardından yeni bir savcıyla tekrar başlayan duruşmada tanıklığına başvurulan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun yakın bir dostu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz onunla 2000'li yılların başında tanıştık. Kız kardeşinin düğününde sahneye çıktım, sonra dostluğumuz başladı, ofislerimiz yakındı ve ailesiyle de tanıştım. Bu ülkeyi çok seven, gelirini bu ülkeye harcayan vatanperver bir adamdır. Bu işleri duyunca çok şaşırdım. Mezhep olarak Şii bir insandan kimse FETÖ'cü çıkaramaz."

'İhsan Kalkavan'la küfürleştiler'

"Onun yaptığı iyilikleri çok iyi biliyorum. Okuttuğu insanlara, yardımlarına birebir şahidim. Suçlandığı konularla ilgili hiçbir şey duymadım. İhsan Kalkavan'ı Mubariz Bey'in yanında birkaç kez gördüm. Bir yemek masasında aralarında tartışma olmuştu. Masada küfürleştiler. Özel bir durumdan dolayı çıkmıştı tartışma. İhsan Bey'in yanındaki bir kadın misafirden dolayı Mubariz Bey adamlık yaptı. Sonra Kalkavan ile bütün yollarını ayırdı, dostluğunu bitirdi. İhsan Bey birkaç kez aradı ancak Mubariz Bey telefonlarına cevap vermedi."

Kalkavan: Böyle bir şey duymadım

Tanık olarak dinlenilen İhsan Kalkavan'ın kuzeni Hakan Kalkavan, Mubariz Gurbanoğlu ile İhsan Kalkavan arasında aynı meslekte oldukları için iş arkadaşlığı olduğunu söyleyerek, İhsan Kalkavan'ın FETÖ ile ilgisi olduğu için şu an yurt dışında bulunduğunu dile getirdi. Tanık Kalkavan, Gurbanoğlu'nun FETÖ ile ilişkisiyle ilgili de "Ben böyle bir şey duymadım ve ihtimal de vermiyorum böyle bir şey olacağına." dedi.

Paravan olarak mı kullandı?

Bilgisine başvurulan avukat Deniz Ketenci, gizli tanığın, "Ketenci hukuk bürosunun paravan olarak kullanıldığına" dair iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirirken, Gurbanoğlu'nun iş yerine ait bütün hukuki işlerin dosyalarını devraldıktan sonra onun yanında çalışan 4 arkadaşını da dosyaları bildikleri için transfer ettiğini ifade etti.

"Paravan ne demek onu anlamadım. 35 yıldır hukukçuyum, bu iddiayı şiddetle reddediyorum." ifadesini kullanan Ketenci, Gurbanoğlu'nun FETÖ'ye yardım ettiğine dair hiçbir şey görmediğini savundu.

'FETÖ denilen şerefsiz örgüte hiçbir yardımda bulunmadım'

Duruşmada dinlenilen Gurbanoğlu'nun pilotu, finansal danışmanı, koruması ve iş arkadaşları olan diğer tanıklar da Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ ile ilişkisine dair bir görgü veya bilgilerinin olmadığını aktardı. Tanık beyanlarının ardından talebi sorulan sanık Gurbanoğlu, "Ben 9 aydır buradayım. FETÖ denilen şerefsiz örgüte hiç yardımda bulunmadım. Ben Türkiye'ye iyilik yaptım, Türkiye'yi Azerbaycan'dan ayrı tutmadım. Ben Türk milliyetçisiyim ve Atatürk ilkelerine bağlıyım. Ben bir kere Şii'yim, bizde imam mimam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı, 12 Ocak 2021'e erteledi. Bu arada, duruşma öncesi Azerbaycanlı bir grup, adliye önünde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla toplanarak Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nu destekledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, FETÖ kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.