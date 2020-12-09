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Mersin'de öldürüp başında beklediği kadını 'aldatmakla' suçladı: Hazmedemedim

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de geçtiğimiz gün yaşanan Tüba Ateş (38) cinayeti Türkiye'yi sarstı. Öldürdüğü kadının başında 2 gün bekleyen İsmet Çoban'ın (61) ifadesinde 'Başka birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Aldatılmayı hazmedemedim' dediği öğrenildi.

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Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Kübra Sitesi sakinleri, dün öğle saatlerinde, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine polisi aradı. Siteye giden polis, kokunun C blok 2'nci kattaki daireden geldiğini tespit etti. Kapıyı kırarak içeri giren polis;  Tüba Ateş'in cansız bedeni ile karşılaştı, kadınla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Çoban'ı ise cesedin başında otururken buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının pazar günü bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, şüpheli İsmet Çoban, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

"Aldatılmayı hazmedemedim"

Polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, "Tüba'nın başka birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Aldatılmayı hazmedemedim, bıçakla öldürdüm. 2 gün boyunca da başında bekledim" dediği öğrenildi.

İsmet Çoban, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Tüba'nın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Tarsus'a gönderildi.

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