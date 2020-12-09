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Şanlıurfa'da PTT kuyruğunda ürküten görüntüler! Çevik kuvvet yönlendirildi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da oluşan PTT kuyruğu görüntüleri korkuttu. Fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta zaman zaman tansiyon yükseldi. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymayınca çevik kuvvet ekibi gelerek uyarı yaptı.

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Şanlıurfa'da çoğu kadın olmak üzere onlarca kişi, işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturanlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın çıktığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı. Yoğunluk üzerine PTT önüne çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi.

Polis, aralarında mesafe bırakmayan ve maske takmayanları uyarıp, herkesi sıraya koydu.

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