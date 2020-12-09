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Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da ılık ve yağışlı hava etkili olacak

İSTANBUL yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Aralıklarla sürecek yağışlar sonrasında yerini sağanağa bırakacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

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İstanbul'da yarından itibaren ılık ve yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla görülecek yağışlar,  yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 ila 16 derece arasında gerçekleşecek.

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