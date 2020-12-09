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Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümünde yeni gelişme! 45 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

İSTANBUL Beylikdüzü'nde  38 yaşındaki Kübra Boyraz güzellik merkezinde dolgu yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti. Boyraz'ın ölümünün ardından ilk hastane raporları ortaya çıktı.

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İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'ın (38) ölümünün ardından ilk hastane raporları ortaya çıktı.

TRT Haber'in ulaştığı epikriz raporuna göre, nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi. Doktorların çabasına rağmen Kübra Boyraz'ın durumu kötüye gitti.

45 dakika boyunca kalp masajı yapıldı

Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz’a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

2 kişi tutuklandı

Kübra Boyraz'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sorumlusu 5 kişiden 2'si tutuklandı.

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