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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferi için Bakü’de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek Azerbaycan ziyareti için bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti.

Akşam saatlerinde Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

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