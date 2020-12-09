2020 yılında Türkiye en çok bu kelimeleri aradı! Google verileri paylaştı

Google tarafından Türkiye'nin 2020 yılında en çok aradığı anahtar kelimeler paylaşıldı. İlk sırada 'EBA' olması dikkat çekerken ikinci sırada 'Dolar kaç TL' sorusu yer aldı. Fahrettin Koca ise en çok aranan isim oldu. Diğer detaylar şu şekilde:

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Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında en çok aranan kelime, koronavirüsle kullanıma giren uzaktan eğitim platformu 'EBA' oldu. İkinci sırada dolar, üçüncü sırada ise koronavirüs yer aldı.

Salgının etkilerinin net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Koronavirüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

1) Sadakatsiz

2) Mucize Doktor

3) Masumlar Apartmanı

4) Sen Çal Kapımı

5) Alev Alev

6) Kırmızı Oda

7) Bay Yanlış

8) Menajerimi Ara

9) Bir Başkadır

10) Aşk 101

İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada

1) Fahrettin Koca

2) Berat Albayrak

3) Ebru Şallı

4) Ellen Page

5) Alaattin Çakıcı

6) Fatih Terim

7) Lütfi Elvan

8) Sercan Yıldırım

9) Halil Sezai

10) Nihat Hatipoğlu

Vefat edenlerde ilk sırada Kobe Bryant

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

1) Kobe Bryant

2) Pınar Gültekin

3) Nur Yerlitaş

4) Aytaç Yalman

5) Aleyna Çakır

6) Maradona

7) Ares Özdemir

8) Cemil Taşçıoğlu

9) Seyfi Dursunoğlu

10) Emre Gönlüşen

Nasıl kategorisine vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiği görüldü:

1) HES Kodu Nasıl Alınır

2) Zoom Programı Nasıl Kurulur

3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir

6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır

7) Seyahat İzni Nasıl Alınır

8) Öksürük Nasıl Gider

9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır

10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır

Son olarak yemek tarifi kategorisinde yılın en çok aranan kelimesi 'ekmek' olurken, ikinci sırada ise 'pide' yer aldı.

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabastı