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Ankara'da polis ekipleri baskın yaptı el konuldu! Tecavüz ve işkence...

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte baskın düzenlediği petshopta uygunsuz koşullarda beslenen 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el koydu. Petshop sahibi Ahmet K.'ya para cezası uygulanırken, hayvanlar barınağa teslim edildi.

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Başkentte geçen hafta apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye el konulmasının ardından bu kez Mamak ilçesinde faaliyet gösteren petshopa ihbar üzerine baskın yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvanların içeride havasız ve kötü koşullarda, derme çatma kafeslerde tutulduğu belirlendi. İşletmede kötü şartlarda bakımları yapılan 6 kedi, 10 köpek, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu.


Tutanak tutulan iş yeri sahibi Ahmet K.'ya, 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 3 bin 439 TL para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi. 


"İşkenceye, tecavüze ve her türlü kötü muameleye maruz kalıyor"
El konulan hayvanlar, Mamak Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Hayvanların teslim edilmesine eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylardan bir tanesine daha şahit olduklarını belirterek, "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Ankara’da kaçak ve merdiven altı üretime son vereceğimize inanıyoruz. Bu hayvanların durumunu görünce merhameti ve vicdanı olan her insanın vicdanı kanıyor. Bu hayvanların her biri son derece sağlıksız şartlarda üretilerek, yüksek rakamlara satılıyor ve daha sonra bu hayvanlar terk edilerek, sokaklarda işkenceye, tecavüze ve her türlü kötü muameleye maruz kalıyor. Biz Ankara’daki bu özverili çalışmanın tüm Türkiye’de gerçekleştirilmesini istiyoruz. Biz Ankara’da bunu başardık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. 


"Bunların her biri bir can taşıyor"
Danacıoğlu, bu tür hayvanların satın alınmamasını isteyerek, "Bu hayvanları lütfen satın almayın ve ortam yaratmayın. Bu hayvanların perişan olmasına müsaade etmeyin, bunlar can taşıyor. Üretimlerin son bulması için sizlerin bu hayvanları satın almamanız gerekiyor. Bunlar mal değil, bunlar peluş oyuncak değil. Bunların her biri bir can taşıyor, lütfen fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.

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