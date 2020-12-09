BIST 1.354
DOLAR 7,80
EURO 9,46
ALTIN 466,93
HABER /  DÜNYA

Almanya Savunma Bakanı'ndan SİHA'lara övgü Türkler çok yüksek teknolojiye ulaştı

TÜRKİYE'nin SİHA'larına son olarak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'den övgüler geldi. Alman Bakan, 'Türkler çok yüksek teknolojiye ulaştı' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'ları, dünyada adından bahsettirmeye, ses getirmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası basının hemen her gün hakkında haberler yazdığı TB-2'ler Dağlık Karabağ'da adeta rüşdünü ispatladı. 

Daha önce Libya ve Suriye'de de kullanılan TB-2'lerin Karabağ'da Rus savunma sistemlerine karşı elde ettiği başarılı sonuçlar, en son Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından değerlendirildi. Karrenbauer Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti.

"Tarihin ilk SİHA savaşı'' 

Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Hamburg’daki Federal Ordu (Bundeswehr) Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Türk SİHA’ların başarısını överek "Karabağ’da, tarihin ilk SİHA savaşı yaşandı. SİHA’lar, bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları, kaybeden taraf için çok ağır oldu" şeklinde görüş belirtti ve Alman ordusunun hava savunma ve saldırı sistemlerinin bu konuda eksikliğine vurgu yaptı.

Kramp-Karrenbauer, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni SİHA’ların alınması talebinde bulundu.

"Türkiye çok yüksek teknolojiye ulaştı''

Almanya Savunma ve Stratejik Araştırmaler Enstitüsü (GIDS) Başkanı Gert Estenhofer, Alman savunma sisteminin çağın gereklerine cevap verebilmesi için, insansız hava araçlarının silahlandırılması gerektiğini söyleyerek "Türkiye bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştı. Biz SİHA’ların gerekliliğini tartışırken, Ankara yıllardır başarılı bir teknoloji oluşturdu. Değişik tipte araçlar geliştirdiler, sunulan arz alışveriş merkezlerindeki tezgahları anımsatıyor" diye konuştu.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bugün Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısı ilk kez bir kadına yapıldı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'da internetten sipariş verdi! Gelen ürünle şaşkına döndü
Reuters duyurdu: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısıyla ilgili kritik uyarı bu rahatsızlığı olanlar aşı olmasın
50 ilde harekete geçilmişti! FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu
Rumen medyası açıkladı! Irkçı hakemle ilgili şok gerçek
KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu! İşte yeni kabinedeki isimler
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a geldi
Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den iyi haber
2020 yılında Türkiye en çok bu kelimeleri aradı! Google verileri paylaştı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı! Yan etki görülmedi
KYK bursları ne zaman yatar? Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklaması
Atiye'nin eşi Erol Sebebci kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar 1 yorum