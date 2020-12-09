Almanya Savunma Bakanı'ndan SİHA'lara övgü Türkler çok yüksek teknolojiye ulaştı

TÜRKİYE'nin SİHA'larına son olarak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'den övgüler geldi. Alman Bakan, 'Türkler çok yüksek teknolojiye ulaştı' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'ları, dünyada adından bahsettirmeye, ses getirmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası basının hemen her gün hakkında haberler yazdığı TB-2'ler Dağlık Karabağ'da adeta rüşdünü ispatladı.

Daha önce Libya ve Suriye'de de kullanılan TB-2'lerin Karabağ'da Rus savunma sistemlerine karşı elde ettiği başarılı sonuçlar, en son Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından değerlendirildi. Karrenbauer Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti.

"Tarihin ilk SİHA savaşı''

Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Hamburg’daki Federal Ordu (Bundeswehr) Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Türk SİHA’ların başarısını överek "Karabağ’da, tarihin ilk SİHA savaşı yaşandı. SİHA’lar, bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları, kaybeden taraf için çok ağır oldu" şeklinde görüş belirtti ve Alman ordusunun hava savunma ve saldırı sistemlerinin bu konuda eksikliğine vurgu yaptı.

Kramp-Karrenbauer, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni SİHA’ların alınması talebinde bulundu.

"Türkiye çok yüksek teknolojiye ulaştı''

Almanya Savunma ve Stratejik Araştırmaler Enstitüsü (GIDS) Başkanı Gert Estenhofer, Alman savunma sisteminin çağın gereklerine cevap verebilmesi için, insansız hava araçlarının silahlandırılması gerektiğini söyleyerek "Türkiye bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştı. Biz SİHA’ların gerekliliğini tartışırken, Ankara yıllardır başarılı bir teknoloji oluşturdu. Değişik tipte araçlar geliştirdiler, sunulan arz alışveriş merkezlerindeki tezgahları anımsatıyor" diye konuştu.

Kaynak: Amerika'nın Sesi