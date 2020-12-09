Aygül Hatun Kuruluş Osman kimdir tarihte Aygül Hatun nasıl öldü?

ATV ekranlarının en çok ses getiren ve izlenen dizisi Kuruluş Osman senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de büyük ilgi görüyor. Duru güzelliği ile konuşulan dizinin Aygül Hatun'u Buse Arslan Karadeniz ise değişimiyle görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Şanlı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu eden ve TRT1'de fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman daha ilk bölümü ile en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı. Çarşamba akşamları yayınlanan ve reyting listesine açık ara adını yazdıran dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor.

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesinin ardından birçok dizi setleri kapattı ve birçok dizi zorunlu sezon finali yapmak zorunda kaldı. Kuruluş Osman ise yeni bölümleri ile seyircisiyle buluştu. Ekranların boş olmasını fırsat bilen dizi son haftaların en çok izlenen yapımlarının başında geldi.

Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da izleyicinin yakın takibinde. Özellikle duru güzelliği ile adeta ekranları şenlendiren ve Aygüi Hatun'a başarılı bir şekilde hayat veren genç oyuncu Buse Arslan Karadeniz...

Dizide önemli bir karaktere hayat veren güzel oyuncu daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı fakat yıldızı Kuruluş Osman ile parladı. Güzel oyuncuyu instagramda 133 bin kişi takip ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı oyuncunun değişimi ise görenlerin ağzını açık bırakıyor. Dizi için bambaşka bir karaktere bürünen Buse Arslan'ın gerçek hayattaki tarzı, giyimi ve pozları takipçilerini şaşırtıyor.

Peki şimdilerde adından söz ettiren ve 2011 yılında oyunculuğa adım atan Buse Arslan kimdir, kaç yaşındadır ve kiminle evlidir gelin birlikte tanıyalım...

29 Aralık 1992 yılında İstanbulda doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ayrıca, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Buse Arslan'ı ilk olarak 2011 yılında Akasya Durağı dizisinde izledik.

Akasya Durağı dizisinden sonra birçok dizide yer alan Buse Arslan, Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi, Aşk Yalanı Sever dizilerinde de rol aldı.

Şimdilerde ise Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u olarak izliyoruz. 2019 yılında yayınlanmaya başlayan "Kuruluş Osman" dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Buse Arslan oyunculuğuyla göz doldurmaktadır.

Buse Arslan 2016 yılında Kazım Akdeniz ile dünya evine girdi. Çifti aşk dolu paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.