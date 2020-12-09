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Tarihin en büyük kaybı! Japonya'ya giden kargo gemisindeki 2 bin konteyner devrildi

Demirören Haber Ajansı

JAPONYA'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi.

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ABD'den Japonya’ya gitmek için yola çıkan ONE Apus isimli kargo gemisinin, bin 816 konteynerı Pasifik Okyanusu’nda yakalandığı fırtına sonucu gemiden devrilerek kayboldu. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi. 

Tehlikeli maddeler de kayboldu

14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı açıklanırken, kaybolan yüzlerce konteyner arasında 54'ü havai fişek, sekizi pil ve ikisi sıvı etanol olmak üzere tehlikeli madde taşıyan toplam 64 konteynerın kaybolduğu ifade edildi.

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