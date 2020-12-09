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Hatayspor konuk ettiği BB Erzurumspor'u rahat geçti

Hatayspor, Süper Ligin 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçta BB Erzurumspor'u 3-0'la geçti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 41'de Diouf, 47'de Osman Çelik (KK) ve 58'de Akintola attı. Hatayspor, bu sonuçla 15 puana yükselirken; BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

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15. dakikada sol kanattan Burak Can Çamoğlu'nun yaptığı ortaya uzak köşede kafayı vuran Diouf'un şutunda top kaleci Farnolle'de kaldı.

18. dakikada Gomes'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta top auta gitti.

23. dakikada Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın gelişine vurduğu top auta çıktı.

30. dakikada Aabid'in ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşına alarak çektiği şutta top auta gitti.

42. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Farnolle'e çarparak seken topa iyi vuran Diouf'un şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Osman Çelik, meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi: 2-0

52. dakikada Aabid'in ceza sahasının sağından çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım, farkı 3'e çıkardı. Diouf'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin bacaklarının arasından filelere gitti: 3-0

67. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hatayspor: 3 - 0 :BB Erzurumspor

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abidoğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Akintola (Dk. 71 Barbosa), Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 62 Boupendza), Traore (Dk. 71 Ribeiro), Diouf (Dk. 83 Mirkan Aydın)

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan), Mina, Kaan Kanak (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Novikovas (Dk. 74 Sissoka), Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Obertan, Gomes (Dk. 76 Oltan Karakullukçu), Muhammed (Dk. 66 Ömer Hasan Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 42 Diouf, Dk. 47 Osman Çelik (kendi kalesine), Dk. 57 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 43 Akintola, Dk. 76 Münir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu, Dk. 80 Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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