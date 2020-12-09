Lider Alanyaspor'a Göztepe'den darbe

İZMİR'de yaşanan 30 Ekim'deki deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig 7. hafta maçında Göztepe, lider Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Göztepe, Tripic'in 70'de attığı golle 1-0 kazandı. Averajla liderliğini sürdüren Alanyaspor, bu sonuçla 23 puanda kalırken; Göztepe ise puanını 18'e çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.Abone ol
29. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
41. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu Ahmet Gülay son anda uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Marafona uzaklaştırdı.
50. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can'dan dönen topu kaleye göndermek isteyen Berkan İsmail'in vuruşunda İrfan Can meşin yuvarlağı kornere attı.
62. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin vuruşunda kaleci Marafona'dan dönen topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
70. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Tripic'in sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 1-0
Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe: 1 - 0 :Alanyaspor
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 89 Nwobodo), Kubilay Sönmez (Dk. 89 Burekovic), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 80 Napoleoni), Guilherme (Dk. 59 Mossoro), Cherif Ndiaye
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Siopis (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Dk. 79 Davidson)
Gol: Dk. 70 Tripic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Salih Uçan, Dk. 65 Siopis, Dk. 90+11 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Kubilay Sönmez, Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Göztepe)