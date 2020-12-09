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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Anadolu Ajansı

FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 15. sıradaki yerini korudu.

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FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 520,3 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.

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