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Paris Saint Germain'e yenilen Başakşehir Avrupa defterini kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun salı günü yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle çarşamba akşamına ertelenen mücadelesinde Paris Saint Germain'e (PSG) konuk olan temsilcimiz Başakşehir, 90 dakikanın sonunda 5-1'lik skorla kaybederek Avrupa serüvenini mağlubiyetle tamamladı. PSG'nin gollerini 21, 38 ve 50'de Neymar; 42 ve 62'de Mbappe kaydetti. Temsilcimizin tek sayısı 57'de Mehmet Topal'dan geldi. 12 puana ulaşan PSG, grubu lider tamamladı. Başakşehir ise 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Fransız ekibi Paris Saint Germain'e (PSG) konuk oldu. Dördüncü hakemin Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu karşılaşma salı günü yarıda kalmıştı. Çarşamba akşamı 14. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadelenin kazananı PSG oldu.

21, 38 ve 50. dakikalarda attığı gollerle Neymar hat-trick yaparken; Fransız ekibinin diğer gollerini 42. ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

PSG, 5-1 biten karşılaşmanın ardından 12 puana ulaştı ve grubu lider tamamladı. Başakşehir ise topladığı 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

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