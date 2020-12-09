Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk'üne ihtiyati tedbir

Güler Sabancı'nın kız kardeşi Sevgi Sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı. Sevgi Sabancı'nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada çok önemli bir ara karar alındı. Sevgi Sabancı, dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın eski ikametgahı olan ve halen Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan Emirgan'ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

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İSTANBUL 5. Aile Mahkemesinin verdiği ara kararda, "Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul ili Sarıyer ilçesi Mirgün Çeşmesi Sokağı mevkii 92 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir konulmasına..." ifadeleri yer aldı.

Vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm'ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı'nın Sabancı Ailesi'nin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı belirtildi.

Değeri asgari 100 milyon dolar Atlı Köşk'ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017'deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk'ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.

Sabancı Holding ve Akbank davaları da yolda

Sevgi Sabancı'nın haklarını gasp ettiklerini düşündüğü başta ablası Güler Sabancı olmak üzere aile bireylerine çok kızgın olduğu, miras hakları için Sabancı Holding'e ve finans grubuna dönük tüm miras hukuku davalarını açma kararını aldığı ve hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.