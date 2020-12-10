İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 200 işçi yemekten dolayı zehirlenirken, bazı işçilerin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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İstanbul’da bir inşaat firmasında çalışan işçiler iddiaya göre yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi.

Zehirlenen yaklaşık 200 işçi tedavi edilmek üzere akşam saatlerinde farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Zehirlenen işçilerden bazılarının durumunu ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İşçiler, yemeklerden şikayetçi

İşçiler, bazı firmaların ucuz yemek temin etmek maksadıyla kaliteye bakmadıklarını, yasal testlerin de yapılmadığını iddia ettiler.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliği, Maltepe ve Beykoz'da işçilerin yemekten zehirlenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre; Maltepe ve Beykoz ilçemizdeki birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunmuştur. Şuana kadar toplam 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Hastanede tedavileri gerçekleştirilen hastalar arasında hayati tehlikesi olan yoktur." denildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır. Sağlık durumları olumsuz etkilenen işçilerimize, ailelerine ve şantiye sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.