Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti
Paris Saint Germain (PSG)-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı kaldığı yerden devam etti.
İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içerisindeydi.
Futbolcular, önlerinde takımların logoların yer aldığı ve 'No To Racism (Irkçılığa Hayır)' yazan beyaz renkte tişörtler giydi.
Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.