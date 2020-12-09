Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15.531'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatteki yeni vaka sayısı 31 bin 712 olarak açıklandı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 558.517'ye yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. 9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi.

Günlük iyileşen hasta sayısı 5846 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5846 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye, ağır hasta sayısı ise 5901'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.