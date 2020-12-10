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Ankara'da 'kız meselesi' tartışmasında 5 kişinin olduğu evde kan aktı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da bir araya gelerek aynı evde alkol alan şahısların 'kız meselesi' tartışmasında kan döküldü. 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu. Olay sonrası kaçan saldırgan polis tarafından aranıyor

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Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi 115. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 kişi arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine çıkan arbede de Ali Haydar S., kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Silahlı saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk etti.

Öte yandan yaralı Ali Haydar S., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini soyadını bilmediği Serkan isimli kişinin vurduğunu söyledi. Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında silahlı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

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