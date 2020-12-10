Okan Buruk'tan Süper Lig mesajı

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, ''Dünden sonra maça odaklanmak çok zordu. Zaten çok eksik gelmiştik. Bir de konsantrasyon bozulunca istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Artık lige döneceğiz, üst sıralara tırmanmak için bir adım atmamız gerekiyor" dedi.

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Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, PSG karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından verdiği demeçte, yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgili "Şanssız ve üzücü bir durum dün yaşananlar. Kimsenin yaşamak istemediği şeyler. Bu nedenle tepkiler de çoğalıyor. Dünkü olayda Webo hocanın tribünden atılması, hakemlerin sahadaki davranışları gereksiz şeylerdi. Çıkan bir söz de tepkiye yol açtı ve tepki büyüdü" ifadelerini kullandı.

"En önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle de Neymar ile Mbappe'nin gelip Webo'ya destek olması ve maça devam etmek istememeleriydi" diyen Buruk, "Bizim için de zor bir yönetim oldu. Her anlamda zordu. Tekrar maça çıkmanın doğru olmadığını düşündük. Erteleme doğruydu" dedi.

Okan Buruk, maç sonu açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Tabii ki çok etkilenen futbolcular oldu. Hem bizim takımın hem rakip takımın oyuncuları birbirlerine destek verdiler. Ya hep birlikte çıkarız, ya da çıkmayız dedik. Bu duruşu hep birlikte sergiledik. İki takımın birlikte bu duruşu sergilemesi çok önemli. Bu son maçımızdı. Dünden sonra maça odaklanmak çok zordu. Zaten çok eksik gelmiştik. Bir de konsantrasyon bozulunca istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Artık lige döneceğiz, üst sıralara tırmanmak için bir adım atmamız gerekiyor"