BIST 1.358
DOLAR 7,87
EURO 9,52
ALTIN 464,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

İzzet Ulvi Yönter kimdir aslen nereli şimdiki görevi nedir?

MHP'den 25 ve 26. Dönemde İstanbul MHP Milletvekili olarak görev yapan İzzet Ulvi Yönter'in hayatı merak edildi. İzzet Ulvi Yönter bir dönem Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. Peki MHP Genel Başkan Yardımcısı olan İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir?

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter internette merak edilen isimler arasında geliyor. Daha önce Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in geçmişi...

İzzet Ulvi Yönter kimdir:  
İzzet Ulvi Yönter, 1976 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Babasının adı Cevdet, annesinin adı Ayşe Dudu'dur.
 
Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.
 Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.
 
25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
 
İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.
 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan talimat! CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım
Türkiye, Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek! Koronavirüs yardımı
Milyonları ilgilendiriyor! Gelir testini yaptıranın borcu siliniyor
Koronavirüsün ilacı bulundu mu? 24 saatte virüsün yayılmasını engelliyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'yi karıştıran sürgün
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi! Temmuz'da çıkarabiliriz
ÖNCEKİ HABERLER
PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den Webo'ya büyük jest
Covid-19 hiç görülmedi! Aliobası köyünden arsa satın almak için sıraya girdiler!
Muğla'da 45 dakika süren ikna çabası! Kazaya karışan alkollü kadın zor anlar yaşattı
Mehmet Topal'dan Rumenlerin çirkin iddiasına yanıt: İspatlasınlar futbolu bırakırım
Okan Buruk'tan Süper Lig mesajı
Yavlak Arslan kimdir tarihteki yeri Yavlak Arslan nasıl öldü?
Yorumlar