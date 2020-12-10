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Aksaray'da kısıtlamada parkta yakalandı! Alkollü kadın 'annem kovdu' dedi

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY'da bir kadın, kısıtlama saatlerinde parkta alkol alırken yakalandı. Polislere annesinin evden kovduğunu söyleyen kadına, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 bin 50 TL ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Polis, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki Tematik Park'ta bir kadının alkol aldığı ihbarını aldı. Parka giden ekipler, Şeyma D.yi alkol alırken yakaladı.

Polise, annesinin evden kovduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasından da haberinin olmadığını söyleyen Şeyma D., ''Valla ben bir şey yapmadım. Beni annem evden kovdu'' dedi. 2 çocuğunun olduğunu belirten Şeyma D., polisin, hastaneye götürme teklifini reddetti. Şeyma D., ''Ne olur bana yardım edin? Benim gidecek yerim yok. Özür diliyorum sizden. Benim hiçbir suçum günahım yok. Beni bırakır mısınız?  Ben ne yaptım. Bir kadın cinayeti mi olsun?  Herkes sesimi duysun. Benim 2 kız çocuğum var. Kaç yıldır göremiyorum. Lise mezunuyum. Üniversiteyi kazandım gitmedim. Yeter artık. Beni ne olur bırakın artık. Ben bir şey yapmadım. Ben bilmiyordum yasak olduğunu. Benim haberim yok” dedi. 

Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 4 bin 50  lira idari para cezası uygulanan Şeyma D., bir yakınının evine götürüldü. 

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