Pfizer-BioNTech aşısında kaç kişi öldü? FDA aşı raporunu yayımladı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına ilişkin raporunu yayımlandı. Buna göre; 38 bin kişinin katıldığı deneylerden 4'ü plasebo yani boş aşı grubundan olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına 53 sayfalık raporunu açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre; aşının ilk dozun ardından yüzde 52 oranında etkili olduğu ve deneylere katılan 4’ü plasebo (boş aşı) grubundan olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Buna karşın FDA, aşının kullanıma onay verdi.

Aşı hangi yaş aralıkları için güvenli?

Aşının ilk dozundan sonra koruma oranının yüzde 52 olduğu bildirilirken, ikinci dozdan sonra bu oran yüzde 94’e yükseliyor.

Ayrıca aşının 16 yaşından küçükler, gebe kadınlar ve bağışıklık problemi olan insanlar için güvenli olduğu sonucuna varmak adına eldeki verilerin yeterli olmadığı kaydedildi.

Aşıdan kaç kişi öldü ?

Aşıyla ilgili dikkat çeken bir veri de raporda yer aldı. Buna göre 4’ü plasebo yani boş aşı grubundan olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. Deneylere toplamda 38 bin kişi katılmıştı. Bu kişilerden birinin obezite ile damar sertliği yaşadığı ve ilk dozdan üç gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak FDA'dan yapılan açıklamada, bu ölümlerin koronavirüsün yol açtığı normal ölüm oranlarıyla tutarlı olduğunu bildirdi.

Ayrıca FDA yayımladığı raporunda aşı için acil kullanım onayı verdi. İngiltere de geçtiğimiz günlerde aşının yaygın kullanımı için onay vermişti. Onayın ardından ilk aşı dün 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapılmıştı.