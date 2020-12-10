Eskişehir'de define araması kanlı bitti! Patlama sonrası arkadaşları döverek öldürdü

ESKİŞEHİR'de 7 şüphelinin define bulma hayaliyle patlatmak istediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 1 kişi ağır yaralanmasının ardından yaralının kardeşleri Mehmet Sarıoğlu'nu feci şekilde darbetti. Hastaneye kaldırılan Sarıoğlu, kurtarılamadı.

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Eskişehir’de oturan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. ile birlikte define bulma umuduyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği büyük bir gürültü duyuldu. Define arayan şüphelilerden Ömer K. patlamanın şiddetiyle yüzünden ve elinden ağır yaralandı.

Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.’nın kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu’nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi’nde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

5 kişi gözaltında

Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise başka bir otomobille götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Araçtan başka patlayıcılar da çıktı

Şüphelilere ait 26 VK 734 plakalı otomobilde yapılan aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak incelemeye alındı. Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.