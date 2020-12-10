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Kaç gün kapalı olacak? Avrasya Tüneli'nde yangın tatbikatı

İSTANBUL Avrasya Tüneli'nde olası trafik kazası sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

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Tatbikat senaryosuna göre, tünel içindeki araç yangını ihbarına Üsküdar ve Yenikapı itfaiye istasyonlarından birer araç çıkış yaparak tünele hareket etti.

Tünel trafiğe kapatıldı

Tünel araç trafiğine kapatılırken, itfaiye araçlarının tünele varış süreleri tespit edildi. Tünelin girişinde bulunan tabelalara "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır" yazıldı.

2 gün boyunca 4 saatliğine kapatılacak 

Öte yandan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinden, "10-11 Aralık 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklaması yapıldı.

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