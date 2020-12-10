Rumen yorumcu ırkçı hakeme sahip çıktı: Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi

Romanya’da tv yorumcusu Radu Banciu, PSG-Başakşehir maçında yaşanan olaylarla ilişkin “Türkiye’de kadınlar aşağılanıyor, insan hakları ile alay ediliyor. Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi. Maça devam etmek istemedikleri için hükmen mağlup olmalılardı ve Avrupa’dan Türkler 2 yıl men edilmeli.'' dedi.

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Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunması sebebiyle yarıda kaldı. Her iki takımın da soyunma odasına gidip bu hakemlerle maça devam etmeyeceklerini bildirmeleri üzerine müsabaka düne ertelendi.

Dördüncü hakemin Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu karşılaşma dün 14. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadelenin kazananı 5-1'lik skorla PSG oldu.

''Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi''

Romanya’da tv yorumcusu Radu Banciu’dan önceki gece yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’de kadınlar aşağılanıyor, insan hakları ile alay ediliyor. Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi. Maça devam etmek istemedikleri için hükmen mağlup olmalılardı ve Avrupa’dan Türkler 2 yıl men edilmeli.

''Negru ile Negro aynı şey demek değil''

Mbappe cahilin tekidir. Bu ırkçılık falan değil. Neymar da kendini siyahi göstermeye çalışan sahte bir herif. Negru ile Negro aynı şey demek değil. Hakemler şanssızdı. ‘Siyah olan’ demek Fransız hukukunda suç değildir, bizde de.

''Bu iki yüzlü ve sefilce''

Mbappe sözde Webo’ya twittereda destek olacak, 4 kelime yazmış iki gramer hatası var. Virgülü nereye koyacağını bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. Mbappe ayda 1.5M kazanıyor. O parayı bu şehir bir 1 yılda kazanıyorsa, kendisini tanımlarken toplum tarafından nasıl ezildiğini açıklayabilir mi bana? Bu iki yüzlü ve sefilce. Bunlar vergi kaçakcısı bize ders vermeye çalışıyorlar bir de.”